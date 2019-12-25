Роспотребнадзор объяснил, что вакцина - это не "скафандр".

Анна Попова рассказала, как работает вакцина от коронавируса. Об этом глава Роспотребнадзора заявила в рамках пресс-конференции. Чиновница уточнила, что речь идет о том, что препарат не защищает человека полностью от встречи с COVID-19. Однако он помогает избежать протекания инфицирования в тяжелой форме и летального случая для пациента.

Ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против кого она работает, и от проникновения этого возбудителя в организм. Ни одна. Вакцина не защищает от встречи, от проникновения, значит, какой-либо формы заболевания Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница напомнила, что вакцина не может стать для человека "скафандром", который изолирует его от внешнего мира.

Попова заявила об отсутствии повторных случаев COVID-19 в России.