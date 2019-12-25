Попова: коронавирус будет возвращаться каждый год

Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности вируса.

Роспотребнадзор спрогнозировал сезонный характер коронавируса. Об этом коллегам на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека заявила глава профильного ведомства Анна Попова. Чиновница заметила, что сейчас коронавирус обладает характеристикой, которая свойственна респираторным вируса с выраженной сезонностью.

Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По мнению чиновницы, COVID-19 встанет в линейку других сезонных инфекций и будет особенно активен в холодное время года.

Попова отметила стабилизацию ситуации с COVID-19.