Анна Попова заявила об отсутствии повторных случаев COVID-19 в России. Об этом глава Роспотребнадзора заявила в рамках пресс-конференции. Чиновница уточнила, что речь идет об отсутствии достоверного подтверждения случаев повторного инфицирования коронавирусом. В общей сложности в мире зарегистрировано 24 таких инцидента.

В РФ все, что мы встречали, мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений, у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение. Вот описанных, и с чем никто не спорит, по всему миру из огромного количества всех переболевших сегодня 24 случая

Анна Попова, глава Роспотребнадзора