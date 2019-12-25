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Попова заявила об отсутствии повторных случаев COVID-19 в России
Сегодня, 13:34
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lesjasap

Попова заявила об отсутствии повторных случаев COVID-19 в России

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Глава Роспотребнадзора рассказала, что в мире зафиксировано 24 случая повторного инфицирования, но ни одного - на территории РФ.

Анна Попова заявила об отсутствии повторных случаев COVID-19 в России. Об этом глава Роспотребнадзора заявила в рамках пресс-конференции. Чиновница уточнила, что речь идет об отсутствии достоверного подтверждения случаев повторного инфицирования коронавирусом. В общей сложности в мире зарегистрировано 24 таких инцидента.

В РФ все, что мы встречали, мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений, у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение. Вот описанных, и с чем никто не спорит, по всему миру из огромного количества всех переболевших сегодня 24 случая

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Минздрав: пандемия COVID-19 может привести к избыточной смертности.

Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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