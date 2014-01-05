Данные исследований распространяются и на вакцинацию против коронавируса.

Главный санитарный врач России Анна Попова раскрыла, у кого не формируется иммунитет после вакцинации – это 10% всех прошедших вакцинацию. Данные исследований распространяются и на вакцинацию против коронавируса, отметила глава Роспотребнадзора в интервью программе "Вести" на канале "Россия-1".

Попова отметила, что из-за этого нужно создавать иммунную прослойку, занимаясь вакцинированием тех, кто реагирует на вещество. Так эти 10%, у которых не получается выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться.

Ранее глава Роспотребнадзора допустила передачу нового типа птичьего гриппа A(H5N8) среди людей. Она напомнила, что в феврале A(H5N8) был выявлен у нескольких граждан РФ. Сейчас специалисты полагают, что штамм мутирует и сможет распространяться от зараженного к здоровому человеку. Попова рассказала, что у медиков есть возможность подготовиться к этой ситуации и вовремя создать вакцину.

Видео: YouTube / Россия 24