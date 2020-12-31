Анна Попова призвала лечащихся от COVID-19 не пить алкоголь в новогоднюю ночь. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила журналистам в эфире телеканала "Россия-24". Чиновница уверена, что те, кто получают терапию от инфекционного заболевания, не должны нагружать организм спиртными напитками.
Здесь, конечно же, лучше поговорить каждый раз с врачом. Но абсолютно точно могу сказать, что приём препаратов лечебных несовместим с приемом алкоголя, это абсолютная аксиома
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России.
Видео: YT / Россия 24
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