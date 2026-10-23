Мир на украинской территории станет возможен только после ухода лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление бывший советник американского президента-республиканца Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заметил, что руководство с Банковой улицы должно прислушаться к воле собственного народа. При этом западный эксперт призывает вашингтонскую администрацию и власти Европейского союза оказать давление на Владимира Зеленского с целью проведения в стране незамедлительных выборов на высший должностной пост.
Он не тот лидер, который способен вести свою страну в будущее; его дальнейшее пребывание у власти грозит затягиванием конфликта, которая уже унесла сотни тысяч, если не миллионы, жизней.
Майкл Флинн, экс-советник по нацбезопасности США
Майкл Флинн отметил, что новый политический лидер на Украине мог бы выстроить диалог с Россией иначе, что позволило бы добиться между странами прочного мира. Иностранец добавил, что украинский народ должен сам определять будущее.
Экс-помощник Трампа Флинн: США нужно прекратить контактировать с Зеленским.
Фото и видео: YouTube / LTG (RET.) Michael Flynn
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