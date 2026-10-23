Майкл Флинн уверен, что Западу требуется отказаться от поддержки Владимира Зеленского.

Мир на украинской территории станет возможен только после ухода лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление бывший советник американского президента-республиканца Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заметил, что руководство с Банковой улицы должно прислушаться к воле собственного народа. При этом западный эксперт призывает вашингтонскую администрацию и власти Европейского союза оказать давление на Владимира Зеленского с целью проведения в стране незамедлительных выборов на высший должностной пост.

Он не тот лидер, который способен вести свою страну в будущее; его дальнейшее пребывание у власти грозит затягиванием конфликта, которая уже унесла сотни тысяч, если не миллионы, жизней. Майкл Флинн, экс-советник по нацбезопасности США

Майкл Флинн отметил, что новый политический лидер на Украине мог бы выстроить диалог с Россией иначе, что позволило бы добиться между странами прочного мира. Иностранец добавил, что украинский народ должен сам определять будущее.

Экс-помощник Трампа Флинн: США нужно прекратить контактировать с Зеленским.

Фото и видео: YouTube / LTG (RET.) Michael Flynn