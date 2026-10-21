Петербуржцам напомнили, в каких продуктах содержится йод

Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ, работу нервной системы и кроветворение.

Всемирный день профилактики йододефицита отмечается 21 октября. Его главная задача – привлечь внимание к опасности йододефицитных состояний и методам их профилактики. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ, работу нервной системы и кроветворение. При йододефиците иммунитет становится слабее, что повышает восприимчивость к вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям. Недостаток йода также проявляется забывчивостью, снижением внимания, раздражительностью и сонливостью.

Для профилактики дефицита йода полезно есть морепродукты, рыбу, морскую капусту, молочные продукты и яйца, а также использовать йодированную соль. При необходимости стоит проконсультироваться с врачом о приеме йодсодержащих препаратов.

Фото: unsplash (Anju Ravindranath)