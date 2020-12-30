По ее словам, многое будет зависеть от новогодних праздников.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России перед новогодними праздниками. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Поповой, ситуация с COVID-19 в стране "пока еще неоднозначно стабильная". Многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники. Глава Роспотребнадзора посоветовала провести выходные дни на свежем воздухе и не устраивать большие застолья.

Также не рекомендуется употреблять алкоголь людям, принимающим лекарства от заболевания новым типом коронавируса, даже в новогоднюю ночь.

Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя. Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом.

Видео: YT / Россия 24