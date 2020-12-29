В Роспотребнадзоре рассказали, что иногда дистанционный формат позволяет увеличивать эффективность работы сотрудников.

Анна Попова поддерживает постоянную удаленку в тех сферах, где это возможно. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в рамках видеовыступления на Гайдаровском форуме. Чиновница объяснила, что некоторым работодателям и сотрудникам дистанционная форма работы нравится больше, чем привычный формат. Однако спикер отметила, что некоторые виды трудовой деятельности невозможно выполнить в домашних условиях без специального оборудования.

Я не вижу противоречия в том, что часть людей останется работать дома при сегодняшних возможностях коммуникации, цифровых, электронных технических возможностях Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что часть сотрудников Роспотребнадзора из-за пандемии также переходила на удаленку. При этом Анна Попова заметила, что благодаря такому решению у отдельных работников увеличивалась эффективность.

Попова заявила, что в РФ в ближайшие дни могут зарегистрировать третью вакцину от COVID-19.