За кулисами автопрома: АвтоВАЗ открыл экскурсии по заводу в Петербурге

За три часа посетителям покажут конвейер и контроль качества.

АвтоВАЗ расширяет возможности промышленного туризма. На площадке "Автозавод Санкт‑Петербург" стартовали экскурсионные программы, сообщила пресс‑служба компании.

Гости смогут узнать, как собирают автомобили Lada Iskra, как на предприятии контролируют качество и какой путь прошло производство с момента основания. Экскурсии проходят при партнёрстве с одним из туроператоров Петербурга. Трёхчасовая программа насыщена событиями: участники побывают на производственном конвейере и примут участие в интерактиве. Также у посетителей будет возможность протестировать автомобили на территории завода.

Как отметили в компании, предусмотрены три формата посещения: туристический для жителей и гостей Северной столицы, профориентационный для школьников и студентов, а также деловой для предпринимателей и профессиональных делегаций.

Экскурсии будут проводить раз в неделю, минимальная численность группы — 8 человек. Стоимость участия составляет 3 тысячи рублей с посетителя.

Ранее мы сообщали, что Tenet опередил АвтоВАЗ по продажам в Петербурге.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа