Tenet опередил АвтоВАЗ по продажам в Петербурге впервые с выхода на рынок

Lada потеряла лидерство по месячным продажам автомобилей в Петербурге.

В сентябре 2026 года автомобили Tenet впервые обошли Lada по месячным продажам в Петербурге. За месяц в городе зарегистрировали 589 машин этой марки, тогда как на автомобили Lada пришлось 557 регистраций. Об этом свидетельствуют данные "Автостат-Инфо", опубликованные Telegram-каналом AutoRun SPb.

Всего за первый месяц осени в Петербурге поставили на учет 5733 новых автомобиля. Это на 11 % меньше, чем в сентябре 2025 года. Снижение показателей связывают с сокращением продаж автомобилей массового сегмента.

По итогам января — сентября лидером городского авторынка остается Haval. За 9 месяцев дилеры бренда реализовали 8177 новых машин. Lada занимает второе место с результатом 5640 регистраций, а Tenet расположился на третьей позиции с показателем 4837 автомобилей.

Четвертое место занимает Geely, автомобили которого зарегистрировали 3769 раз. Пятерку лидеров замыкает Belgee с результатом 2749 машин.

На шестой строчке находится Changan с 2487 регистрациями. Далее следуют Jetour с показателем 1396 автомобилей, Voyah с 1205 и ГАЗ с 1117 машинами.

Десятку самых популярных марок впервые пополнил отечественный электромобильный бренд Evolute. За 9 месяцев в Петербурге зарегистрировали 1047 таких автомобилей. Из рейтинга при этом выбыл Jaecoo.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

Фото: Magnific