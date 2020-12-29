Попова заявила, что внедрение "иммунных паспортов" является темой для обсуждения

По её словам, тема является дискуссионной, обсуждение уже ведётся.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение "иммунных паспортов" во время пандемии коронавируса является темой для обсуждения. Об этом пишет ТАСС.

По её словам, тема является дискуссионной, обсуждение уже ведётся.

Ранее Попова заявила, что россияне научились жить в условиях коронавируса. По её словам, правительство разработало комплекс мер по борьбе с распространением COVID-19, который позволяет не говорить сейчас о новом локдауне в стране.

Видео: YT / РАНХиГС