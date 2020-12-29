Документы получат представители научного центра имени Чумакова.

Анна Попова заявила, что в РФ в ближайшие дни могут зарегистрировать третью вакцину от COVID-19. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в видеообращении к участникам гайдаровского форума, который в 2021 году проводится в формате онлайн. Чиновница уточнила, что речь идет о препарате, который создавался на базе федерального научного центра имени Чумакова от РАН.

Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова: россияне научились жить в условиях коронавируса.

Видео: YT / РАНХиГС