В Петербурге на Можайской эвакуировали Некрасовский педагогический колледж

По неофициальной информации, на почту колледжа пришло анонимное сообщение о минировании.

В Некрасовском педагогическом колледже Санкт‑Петербурга 26 октября прошла эвакуация. Как сообщило издание "Осторожно, Петербург", студентов отправили по домам.

Также учащихся временно перевели на дистанционное обучение. Причины произошедшего сейчас устанавливаются. Один из студентов рассказал телеканалу 78.ru, что на почту колледжа поступило анонимное сообщение о минировании.

Некрасовский педагогический колледж ведет работу на нескольких площадках в Московском районе. Основные корпуса расположены по адресам: Кубинская улица, 32 и 46, Можайская улица, 49, а также улица Примакова, 10.

Ранее мы сообщали, что Выборгский районный суд эвакуировали днем 9 октября. В этот момент проходило заседание по делу главы партии "Яблоко" Николая Рыбакова.

Фото: Piter.TV