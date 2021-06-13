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Попова: любое послабление мер профилактики COVID-19 может ухудшить ситуацию

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Она напомнила о важности формирования коллективного иммунитета.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к жителям России с просьбой не расслабляться и соблюдать меры профилактики заражения COVID-19. Об этом она заявила в ходе беседы с председателем комитета Государственной Думы по международным делам Леонидом Слуцким.

По ее словам, в настоящее время отказ от ранее введенных требований может привести к осложнению эпидемиологической ситуации в России

Сегодня расслабляться нельзя.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она также напомнила о важности вакцинации от COVID-19. По словам Поповой, только коллективный иммунитет может поспособствовать тому, чтобы россияне смогли "свободно дышать и более свободно передвигаться", а также посещать зарубежные страны.

Ранее в Ивановской области выставили посты на въезд из-за ситуации с COVID-19 в Москве.

Видео: Youtube/Депутат Слуцкий

Теги: covid-19, анна попова, вакцинация от коронавируса, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей,

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