В Ивановской области выставили посты на въезд из-за ситуации с COVID-19 в Москве

Пропуском в регион являются полный курс вакцинации, отрицательный тест или справка о наличии антител.

Для въезжающих в Ивановскую область решено установить особые правила. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по ИО.

Новые меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в российской столице. Ограничения установлены для тех, кто следует по Костромскому, Ярославскому и Московскому направлениям.

Наряды ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении <…> Причина такого решения оперативного штаба - ухудшение эпидситуации в столице. из сообщения пресс-службы УМВД по региону

В ведомстве уточнили, что в Ивановскую область разрешено въехать тем, кто имеет отрицательный тест на COVID-19. Он должен быть сделан не ранее, чем за три дня до посещения территории региона. Также въезд разрешен имеющим справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января 2021 года. От всех этих обязательств освобождаются прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, которые могут этот подтвердить.

Ранее Собянин продлил москвичам нерабочие дни из-за COVID-19. По его словам, заработная плата для работников будет сохранена. Собянин уточнил, что меры по продлению выходных не касаются организаций, осуществляющих свою деятельность по функционированию инфраструктуры города, а также оборонных предприятий.

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