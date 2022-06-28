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Попеску: статус кандидата в ЕС не подразумевает присоединения к санкциям

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Вице-премьер Молдавии рассказал, что данное условие не стояло перед Кишиневом в процессе евроинтеграции.

В Молдавии заявили, что статус кандидата в Евросоюз не подразумевает присоединения к западным антироссийским санкциям. Соответствующее заявление местным журналистам сделал вице-премьер республики, министр по иностранным делам и вопросам евроинтеграции Николай Попеску для телеканала ProTV. Чиновник добавил, что вопрос давления на Москву регулярно обсуждается между Брюсселем и Кишиневом.

Вы видели рекомендации Еврокомиссии относительно нашего процесса реформ, присоединение не значится среди сигналов и запросов Еврокомиссии.

Николай Попеску, вице-премьер Молдавии

Напомним, что председатель парламента и лидер правящей Партии действия и солидарности Молдавии Игорь Гросу упомянул о том, что республика готова присоединиться к новым санкциям Евросоюза против России в знак солидарности с ЕС. Сейчас  же республика ввела только банковские и финансовые ограничения против Москвы.

Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau
 

Теги: евроинтеграция, евросоюз, молдавия, николай попеску, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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