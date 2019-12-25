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Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России
Сегодня, 8:29
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Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России

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Николай Попеску рассказал о слабости экономики.

Глава внешнеполитического ведомства Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России. Николай Попеску в эфире местного телеканала Moldova 1 объяснил журналистам, что Кишинев не может полностью ввести аналогичные ограничения против Москвы, которые принял Евросоюз из-за слабости собственной экономической системы. Однако республика все же ввела определенные меры давления. Они затронули финансово-банковскую сферу.

В то же время на нынешнем этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам присоединиться к большому пакету ограничительных мер.

Николай Попеску, глава МИД Молдавии

Ранее молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила о том, что республика намерена сохранить статус нейтрального государства. По словам руководителя правительства, Кишинев принимает меры соответственно ресурсам страны.

Премьер Молдавии распорядилась обеспечить население дровами по приемлемым ценам.

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Теги: молдавия, николай попеску, санкции, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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