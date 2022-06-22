Премьер Молдавии распорядилась обеспечить население дровами по приемлемым ценам

Наталья Гаврилица рассказала о необходимости снабжения дровами из-за дефицита энергоресурсов.

Премьер-министр Молдавии распорядилась обеспечить население дровами по приемлемым ценам. Соответствующее заявление Наталья Гаврилица сделала на правительственном заседании. Кабинет министров рассчитывает сдержать рост стоимости на данные ресурсы и таким образом обеспечить их наличие осенью. Чиновница напомнила коллегам о том, что эта задача важна на фоне более чем четырехкратного увеличения тарифа на газ для потребителей.

Сделать приоритетом вопросы, связанные со снабжением дровами. Необходима программа обеспечения дровами, необходимо гарантировать, чтобы цены не росли. Наталья Гаврилица, премьер Молдавии

В случае такой необходимости Кишинев готов запросить поддержки из-за границы. Целевые компенсации по газу, отоплению и электричеству будет разрабатывать местное министерство по труду и социальной защите. По мнению премьера, в министерстве по экологии на ближайшие месяцы вопрос снабжения дровами должен стать ключевым.

Напомним, что в 2016 году в Молдавии приостанавливали вырубку лесов из-за быстрого сокращения зеленых насаждений. Такие территории занимают всего 12% от территории республики.

Парламент Молдавии поддержит предложение кабинета о продлении режима ЧП.

Фото и видео: YouTube / Privesc.Eu Moldova