Попавшая в ДТП на Энтузиастов девочка находится в состоянии клинической смерти

Девятилетняя пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму.

Девочка, которую накануне вечером сбила иномарка Kia Rio на перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников, находится в состоянии клинической смерти. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Напомним, что пострадавшая перебегала дорогу на красный свет. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, девятилетний ребёнок находился на дороге без сопровождения взрослых. Тем не менее, в соцсетях утверждают, что на другой стороне улицы девочку ждала мама.

Ребёнка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. За жизнь пострадавшей борются медики. По факту аварии проводится проверка.

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