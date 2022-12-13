Машина сбила девятилетнюю девочку на проспекте Энтузиастов

Пострадавшая перебегала дорогу на запрещающий сигна светофора. Она была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

Вечером среды, 8 февраля, на пересечении проспектов Энтузиастов в Северной столице случилась серьёзная авария: иномарка Kia Rio сбила 9-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась примерно в 20:30. Известно, что 40-летний водитель пересекал перекресток, в то время как ребёнок перебегал дорогу на красный. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу в крайне тяжёлом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.

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