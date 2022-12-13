Стало известно, куда пропало ограждение на набережной реки Фонтанки

Предполагается, что автолюбитель оставил его себе на память после езды по центру Петербурга.

Стало известно, куда пропало неделю назад ограждение на набережной реки Фонтанки. Piter.tv публикует кадры исчезновения.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда автомобиль на полной скорости сносит ограждение в воду. Последующая судьба перила неизвестна. Предполагается, что автолюбитель оставил его себе на память после езды по центру Петербурга.

Через несколько часов, около 09:00 утра к месту ДТП подъехал автомобиль марки "Газель" и манипулятор, которые эвакуировали поврежденный автомобиль, забрали перильное историческое ограждение от набережной и увезли в неизвестном направлении.

На кадрах видно, что женщина, которая стояла аккурат на месте инцидента, отпрянула и спаслась.

Видео: Piter.tv

