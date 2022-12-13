Неизвестные вернули ограду, пропавшую после ДТП на набережной Фонтанки

Специалисты проведут работы по восстановлению крепежных элементов.

Вечером 8 февраля на базу СПб ГБУ "Мостотрест" неизвестные привезли секцию перильного ограждения набережной реки Фонтанки, которая пропала после ДТП 3 февраля.

По данным специалистов "Мостотреста", ограждение почти не повреждено, имеются некоторые деформации, появившиеся после ДТП. Специалисты проведут работы по восстановлению крепежных элементов.

Работа по возмещению расходов виновником ДТП будет проведена сотрудниками ГИБДД в установленном законодательством порядке.

Фото: Мостотрест