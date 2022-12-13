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Неизвестные вернули ограду, пропавшую после ДТП на набережной Фонтанки
Сегодня, 13:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестные вернули ограду, пропавшую после ДТП на набережной Фонтанки

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Специалисты проведут работы по восстановлению крепежных элементов.

Вечером 8 февраля на базу СПб ГБУ "Мостотрест" неизвестные привезли секцию перильного ограждения набережной реки Фонтанки, которая пропала после ДТП 3 февраля.

По данным специалистов "Мостотреста", ограждение почти не повреждено, имеются некоторые деформации, появившиеся после ДТП. Специалисты проведут работы по восстановлению крепежных элементов.

Работа по возмещению расходов виновником ДТП будет проведена сотрудниками ГИБДД в установленном законодательством порядке.

Фото: Мостотрест

Теги: мостотрест, набережная фонтанки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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