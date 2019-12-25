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В Петербурге снова эвакуируют районные суды и школы
Сегодня, 10:58
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himif

В Петербурге снова эвакуируют районные суды и школы

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На выход отправились четыре суда.

Новая рабочая неделя в Петербурге снова началась с эвакуаций: с утра 10 февраля на выход отправились сотрудники и посетители Смольнинского, Петроградского, Красногвардейского и Октябрьского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Анонимное письмо снова пришло с электронного адреса "Царьград", с которого ранее уже приходило письмо шантажистов. Неизвестные "анонсировали" эвакуацию также в нескольких десятках школ, лицеев и гимназий.

Также с утра петербуржцы встали в шестибалльные пробки.

Фото: Piter.TV

Теги: минирование, районные суды, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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