В Петербурге снова эвакуируют районные суды и школы

На выход отправились четыре суда.

Новая рабочая неделя в Петербурге снова началась с эвакуаций: с утра 10 февраля на выход отправились сотрудники и посетители Смольнинского, Петроградского, Красногвардейского и Октябрьского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Анонимное письмо снова пришло с электронного адреса "Царьград", с которого ранее уже приходило письмо шантажистов. Неизвестные "анонсировали" эвакуацию также в нескольких десятках школ, лицеев и гимназий.

Также с утра петербуржцы встали в шестибалльные пробки.

Фото: Piter.TV