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Петербуржцы с утра встали в шестибалльные пробки
Сегодня, 9:39
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nastya960

Петербуржцы с утра встали в шестибалльные пробки

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Однако, к 10 утра пробки уменьшились до 4 баллов.

С утра 10 февраля петербуржцы встали в шестибалльные пробки. Однако, к 10:00 пробки в Северной столице упали до 4 баллов. Об этом стало известно из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Пробка с утра собралась из-за неработающего светофора на набережной Фонтанки. Также затор наблюдался на Невском проспекте от станции метро "Площадь Александра Невского" до площади Восстания.

Также движение затруднено на Народной улице, Московском и Витебском проcпектах, Дворцовой набережной.  

Ранее Яндекс.Навигатор" предложил петербуржцам сократить дорогу по воде.

Фото: Piter.TV

Теги: пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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