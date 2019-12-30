Петербуржцы с утра встали в шестибалльные пробки

Однако, к 10 утра пробки уменьшились до 4 баллов.

С утра 10 февраля петербуржцы встали в шестибалльные пробки. Однако, к 10:00 пробки в Северной столице упали до 4 баллов. Об этом стало известно из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Пробка с утра собралась из-за неработающего светофора на набережной Фонтанки. Также затор наблюдался на Невском проспекте от станции метро "Площадь Александра Невского" до площади Восстания.

Также движение затруднено на Народной улице, Московском и Витебском проcпектах, Дворцовой набережной.

Ранее Яндекс.Навигатор" предложил петербуржцам сократить дорогу по воде.

Фото: Piter.TV