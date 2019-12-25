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"Царьград" разослал петербургским судам "взрывные" письма
Сегодня, 9:45
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IRINA_CHALKINA

"Царьград" разослал петербургским судам "взрывные" письма

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Это уже 16-й день эвакуаций в Петербурге после новогодних праздников.

Во вторник, 4 февраля, рабочий день в Петербурге по-традиции нанося с эвакуации судов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба садов.

В этот раз письма с угрозами минированиях разослал некий пользователь "Царьград". Под руку "минера" попали все суды города, школы и детские сады. Известно, что уже эвакуировались Колпинский районный суд, Петроградский, Василеостровский и Смольнинский.

Отметим, что это уже 16-й день эвакуаций в Петербурге после новогодних праздников.

Ранее мы сообщали о том, что четыре трупа нашли в заброшенной воинской части в Петербурге

Фото:pixabay 

Теги: анонимные минёры, новости спб, происшествия, эвакуации
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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