Понедельник принесет в Петербург дожди и заморозки

Горожанам стоит найти в шкафу теплый шарф. На будущей неделе ожидается сильный ветер.

В понедельник, 6 сентября, в Петербурге похолодает. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами пройдет дождь. Термометры покажут в темное время суток +5...+7 градусов. Днем потеплеет до +13...+15 градусов. Подует западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление меняться не будет.

На неделе столбики термометров поднимутся до 18 градусов. Однако бабье лето горожанам обещают лишь в конце сентября.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с понедельника в Ленобласть вернутся дожди.

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