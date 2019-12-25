С понедельника в Ленобласть вернутся дожди

Ночью в регионе ожидаются заморозки.

В понедельник, 6 сентября, синоптики обещают кратковременные осадки в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью столбики термометров покажут +2...+7 градусов. В некоторых районах будет совсем холодно: температура воздуха опустится до -1 градуса. Днем большого потепления ждать не стоит, градусники на окнах покажут +12...+15 градусов. Подует западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление меняться не будет.

Ранее на Piter.tv сообщили, когда ждать бабье лето в Петербурге.

Фото: Pexels