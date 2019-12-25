Стало известно, когда ждать бабье лето в Петербурге

В течение нескольких осенних дней столбики термометров могут показывать +19 градусов.

Бабье лето придет в Петербург в третьей декаде сентября. Об этом сообщил метеоролог Юрий Куткевич в беседе с "Невскими Новостями".

В течение трех-четырех дней будет солнечная погода, воздух прогреется до +17...+20 градусов. Обещать потепление синоптик не может. А вот его коллега Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос", уверен, что в конце сентября жители города на Неве смогут насладиться теплой погодой. Однако оба эксперта отмечают, что до 15-17 сентября бабьего лета не стоит ждать.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье синоптики обещают жителям Петербурга ветер и переменную облачность.

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