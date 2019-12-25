Понасенков высказался по поводу дела Соколова

Историк вел с Соколовым интернет-переписку от лица некой Жанны.

Днем в среду, 2 ноября, адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова сообщил, что приведет в суд свидетеля, который видел убитую аспирантку Анастасию Ещенко с историком Евгением Понасенковым 7 ноября в Москве.

Позже Понасенков выложил ролик на YouTube, где раскрыл "мистификацию века". По его словам, он выдумал девушку Жанну, которая якобы владеет информацией о Понасенкове. Историк вел переписку с Соколовым несколько недель.

...[историк Соколов] был полностью мною очарован! Соколов тотально профнепригоден, он начисто не разбирается в источниковедении – иначе бы узнал "руку мастера" (ведь он же "специалист" по рукам…). Кстати, ответные письма старого кобеля полны страсти сообщил Понасенков.

Евгений Понасенков обратил внимание, что сторона защиты могут предоставить суду и прессе "бредовую и липовую "информацию" и "свидетелей"".

Ранее мы писали, что в суд вызвали оперативника, который первым допросил Соколова после падения в Мойку.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга