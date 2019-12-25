Адвокат Соколова пригласит в суд свидетеля, который видел убитую Анастасию Ещенко вместе с Евгением Понасенковым

Кем является этот человек, пока неизвестно.

Адвокаты подсудимого Олега Соколова приведут в суд свидетеля, который, по их словам, видел вместе возлюбленную историка Анастасию Ещенко и его научного оппонента Евгения Понасенкова. Обвиняемый в убийстве попросил пригласить свидетеля ради "правды и справедливости". Соколов обещал дойти до президента, если бы суд отказал ему в просьбе.

По словам мужчины, о существовании такого свидетеля стало известно буквально на днях, поэтому ранее его не пригласили. Этот человек, со слов стороны защиты, видел убитую Ещенко с Понасенковым вместе 7 ноября, когда девушка находилась в Москве. Ранее сообщалось, что поездка аспирантки была связана с посещением исторического архива, но теперь, считает Соколов, появилась другая информация.

Адвокаты будут обязаны привести свидетеля на следующее заседание. На какой день его назначат, пока неизвестно.

Ранее адвокат историка Соколова боролся в суде за проведение новой психологической экспертизы.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга