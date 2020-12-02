Адвокат историка Соколова продолжает бороться в суде за проведение новой психологической экспертизы

Защитник считает, что при прошлой экспертизе психиатрами были учтены не все факты.

Защитник историка Олега Соколова просит провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу подсудимого. Вопрос поднимается уже не в первый раз. Сергей Лукьянов считает, эксперты учли не все аспекты, которые могли повлиять на состояние мужчины.

Адвокат указал на то, что у Соколова наблюдаются провалы в памяти, что может свидетельствовать об амнезии. Они касаются тех событий, которые происходили после убийства Анастасии Ещенко. Защитник также говорил о состоянии патологического опьянения, в котором было совершено преступление, и об отсутствии информации о примененных методиках во время исследования. В случае, если ходатайство не удовлетворят, адвокат предлагает вызвать эксперта в суд.

Сторона обвинения с доводами Сергея Лукьянова не согласилась. Их аргументы поддержала судья. Она указала на то, что у экспертов была вся информация об обвиняемом, чтобы вынести объективное заключение о его психолого-психиатрическом состоянии в момент убийства. Были учтены все заболевания, которые есть у историка, а также тот факт, что до роковых выстрелов он употреблял алкоголь. Эксперты обладают всеми необходимыми квалификациями для вынесения заключения в соответствии со всеми необходимыми требованиями. Оснований для проведения повторной экспертизы нет, постановил суд.

Экспертиза проводилась в конце 2019-го года в НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского в Москве. Она признала Олега Соколова вменяемым в момент совершения преступления.

Видео и фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга