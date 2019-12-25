В суд вызвали оперативника, который первым допросил Соколова после падения в Мойку

Разговор проходил в Мариинской больнице, куда лектора привезли на скорой помощи.

В среду, 2 октября, в Октябрьском районном суде допросили старшего оперуполномоченного по особо важным делам первого отдела по раскрытию убийств регионального Главка Алексея Фёдорова. Именно этот сотрудник опросил историка Соколова самым первым после того, как доцента спасли из Мойки.

Федоров рассказал, что беседа проходила в Мариинской больнице, куда лектора привезли на скорой помощи. Полицейский пытался выяснить общую картину преступления. Он пересказал, что после возвращения Анастасии Ещенко из Москвы у них с Соколовым возник конфликт, в результате которого он убил и расчленил девушку. Останки он выбрасывал в Мойку, но упал в воду.

Во время этого диалога адвокат Соколова не присутствовал, а запись диалога не велась. Несмотря на возражения адвоката Сергея Лукьянова, нового участника процесса дослушали, а после освободили.

Ранее мы писали, что адвокат Соколова пригласит в суд свидетеля, который видел убитую Анастасию Ещенко вместе с Евгением Понасенковым.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга