Помпео заявил о готовности США ответить на попытки вмешательства в выборы

В первую очередь штаты готовятся к попыткам вмешательства со стороны России.

США заявили о готовности принять меры, если Россия или другая страна вмешается в американские выборы. Об этом 25 февраля заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, но конкретные меры политик не уточнил.

Помпео отметил, что администрация президента Дональда Трампа будет работать над чистотой выборов и предпринимать ответные действия в случае подрыва демократического процесса США. Политик подчеркнул, что Россия вмешивается не только в дела Америки, но и в страны от Белоруссии до Зимбабве.

Ранее газета The Washington Post рассказывала, что Россия якобы пыталась помочь сенатору Берни Сандерсу в предвыборной борьбе, однако о конкретном содействии ничего не сообщалось. Российское посольство в Вашингтоне, в свою очередь, заявило, что Москва не вмешивается в чужие внутренние процессы, и призвало прекратить беспочвенные обвинения.

Ранее Помпео прокомментировал отзыв лицензии трёх американских журналистов в Китае.

Видео: NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State / YouTube