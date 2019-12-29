Помпео прокомментировал отзыв лицензии трёх американских журналистов в Китае

Обещал ответные меры

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможные ответные меры после того, как Китай отозвал лицензию трёх американских журналистов.

Накануне аккредитации лишили сотрудников The Wall Street Journal, работавших в КНР.

- Это неправильно с точки зрения свободы, - заявил Майк Помпео.

Он считает, что очень получать точную информацию о том, что происходит в Китае.

- С уважением ко всей ситуации вокруг коронавируса, эти данные имеют значение, - добавил он.

В настоящее время Вашингтон рассматривает "широкий набор действий" для ответа на действия КНР.

США считает, что журналистов лишили аккредитации после выхода материала на WSJ под названием "Китай — настоящий больной Азии".

Видео: YouTube / NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State