Помпео и Кулеба провели телефонные переговоры.

Майк Помпео пообещал главе МИД Украины "создавать издержки" для России. Об этом государственный секретарь США заявил в ходе телефонного разговора с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой. Американец заверил коллегу, что Штаты будут поддерживать санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения, а также пока не прекратить оккупацию Крымского полуострова.

Помпео добавил, что Вашингтон высоко ценит дипломатические усилия Киева в условиях "продолжающейся агрессии" со стороны России. В США добавили о поддержке суверенитета и целостности территории Украины. Государственный секретарь Америки оценил деятельность Москвы по использованию пандемии коронавируса для собственной выгоды. Помпео осуждает ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ, а также препятствование работе гуманитарных миссий на Донбассе.

Россия выступила против оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана.