Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину

Появились новые подробности конфликта госсекретаря США и радиоведущей.

В США разгорелся конфликт между госсекретарем США Майком Помпео и радиоведущей National Public Radio Мэри Луизой Келли. По итогам сорвавшегося интервью Келли отметила, что Помпео неоднократно поднимал на нее голос после вопросов о причинах, почему Мари Йованович была уволена с должности посла США на Украине.

При этом сам Помпео отметил, что разговор велся на тему Ирана, а сама журналистка солгала ему дважды: во время подготовки интервью и непосредственно при встрече.

Ранее Майк Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле.

Видео: YouTube / NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State