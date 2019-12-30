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Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину

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Появились новые подробности конфликта госсекретаря США и радиоведущей.

В США разгорелся конфликт между госсекретарем США Майком Помпео и радиоведущей National Public Radio Мэри Луизой Келли. По итогам сорвавшегося интервью Келли отметила, что Помпео неоднократно поднимал на нее голос после вопросов о причинах, почему Мари Йованович была уволена с должности посла США на Украине.

При этом сам Помпео отметил, что разговор велся на тему Ирана, а сама журналистка солгала ему дважды: во время подготовки интервью и непосредственно при встрече. 

Ранее Майк Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле.

Видео: YouTube / NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State

Теги: конфликт, помпео, сша, украина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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