Чиновник написал об этом в Twitter.

Майкл Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии. Об этом чиновник написал в своем аккаунте в Twitter. Госсекретарь США также находит ответственность за это и в Иране, и официальном Дамаске.

Мы обсуждаем эти варварские атаки и призываем к немедленному перемирию прокомментировал спикер

Он уверяет, что страны напрямую не хотят, чтобы на севере Сирии установился мир. Действия со стороны РФ и режим Асада Помпео назвал циничными.

Ранее Piter.tv писал о том, что Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

