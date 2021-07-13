Помпео: США следует поддержать участников протестов на Кубе

Бывший госсекретарь США оценил политику Байдена по вопросу Кубы.

Майкл Помпео считает, что действующей администрации президента Джо Байдена следует поддержать активистов на Кубе, а также оказать давление на официальную Гавану. Свою позицию экс-глава Госдепартамента США высказал в эфире телеканала

Fox News.

Я не понимаю, почему демократы сейчас хранят молчание относительно этого. Это важная возможность для кубинцев. Американцам нужно встать плечом к плечу с ними. Мы можем сделать многое, чтобы они добились той свободы, которой они требуют на улицах. Майк Помпео, экс-госсекретарь США

Эксперт считает, что администрация 45-го президента Дональда Трампа давила на кубинское руководство. Помпео призвал Байдена на ослаблять это давление, так как это может привести "к благоприятному исходу" для Кубы и укрепит национальную безопасность США.

Помпео призвал Байдена быть жестче с Россией.

Видео: foxnews.com