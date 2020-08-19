Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в 500 миллионов долларов

Протесты нарушили устои системы международного кредитования.

Помощник Александра Лукашенко Валерий Бельский оценил ущерб от протестов в Белоруссии в 500 миллионов долларов. По его словам, отсроченный ущерб будет исчисляться в миллиардах.

Потери от протестных акций - это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Валерий Бельский, помощник Александра Лукашенко

По его словам, протесты нарушили устои системы международного кредитования, которая настраивалась годами. Также пострадала привлекательность Белоруссии для инвесторов, зарубежные страны планируют вводить санкции.

Бельский заявил, что не стоит переоценивать протестную активность белорусов. Он считает, что на акции протеста вышли около 200 тысяч человек — это примерно 3% от всего населения страны. При этом МВД заявляет о цифре в 40 тысяч.

Ранее координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум совета.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА