Помощник Кадырова сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе

После ликвидации наемников были обнаружены их документы, вооружение и противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов сообщил о гибели семи наемников из США в Донбассе, воевавших на стороне Украины. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Ранее в сети сообщалось о гибели представителя американских спецслужб Джозефа Уорда Кларка. При этом Госдепартамент США опровергал эти слухи. Алаудинов показал паспорт Кларка, а также сообщил, что наемник и еще шесть его соотечественников противостояли на заводе "Краситель".

Также помощник Кадырова сообщил, что после ликвидации наемников были обнаружены их документы, вооружение и противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Ранее мы сообщали, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в состав НАТО.

Видео: Telegram / РИА Новости