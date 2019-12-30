Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

С неполадками столкнулись в ряде стран, включая Россию.

Пользователи интернета сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Неполадки наблюдаются в ряде стран по всему миру, включая Россию. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в Twitter начали фиксировать примерно с 18:14 по времени Восточного побережья США (02:14 мск среды). Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Японии, Мексики, Бразилии и ЮАР. В России сообщения о сбоях поступают преимущественно от жителей двух столиц – Москвы и Петербурга.

По данным Downdetector, 67 % пользователей сообщили о неполадках в приложении для Android. Еще 23 % пожаловались на работу сайта, около 9 % - сообщают о сбоях в работе приложния для устройств от Apple.

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