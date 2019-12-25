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Пользователи соцсетей осудили заявление главы МИД Германии о Путине
Сегодня, 15:48
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Пользователи соцсетей осудили заявление главы МИД Германии о Путине

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Комментаторы призвали Бербок подать в отставку и не позорить страну.

Пользователи соцсетей осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за заявление, в котором она раскритиковала президента РФ. По словам политика, Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине. 

Однако комментаторы призвали Бербок подать в отставку и не позорить страну. Некоторые пользователи написали, что глава МИД Германии виновна в ухудшении политической обстановки в стране.

Еще один комментатор упрекнул Бербок в отсутствии политических манер. Автор замечания уверен, что дипломат плохо училась в университете и должна продолжить обучение, чтобы не выставлять себя в дурном свете.

Ранее на Piter.tv: глава МИД Германии заявила о необходимости безопасности от России.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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