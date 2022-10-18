Глава МИД Германии заявила о необходимости безопасности от России

Анналена Бербок призвала защищаться не вместе с Россией, а от России.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявила о необходимости обезопасить страну от России. Соответствующее заявление немецкая чиновница делала в ходе выступления на форуме, организованного фондом МИД ФРГ Körber-Stiftung. Анналена Бербок подчеркнула, что считает наивным требовать от Москвы переговоров или достижения компромисса, так как мир давно нуждается в безопасности не совместно с РФ, а от нее.

Звучат вопросы и легкомысленные изречения, мол, "давайте уже, устраивайте переговоры, ведь не так уж и важна каждая часть Украины" Но я вам скажу четко и ясно, даже если это и важно при расходящемся мнении вести дискуссии, особенно в эти времена: это наивная позиция. Анналена Бербок, глава МИД Германии

Эксперт добавил, что подобная позиция о договоренностях с Россией потерпела неудачу ещё в 2014 году, когда территория Крыма воссоединилась с РФ. Министр иностранных дел Германии полагает, что все последние шесть-семь месяцев европейский регион делала все для того, чтобы мир восстановился. Она призвала и далее поддерживать киевский режим и поставлять оружие и боеприпасы Украине.

Глава МИД ФРГ прокомментировала заявку Украины на вступление в НАТО.

Фото и видео: YouTube / ntv Nachrichten