Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Бербок за слова о действиях Путина

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали главу министерства по иностранным делам Германии Анналену Бербок за слова о действиях российского президента Владимира Путина. Ранее на донорской конференции в Париже, посвященной решению украинского кризиса, чиновница отметила, что ФРГ предоставит киевскому режиму дополнительно еще 50миллионов евро на помощь народу в зимний период. Она заметила, что глава РФ планирует "сломить украинцев". Комментаторы обвинил дипломата из Берлина в лицемерии, так как она отказывается заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров. Они пояснили, что немцы лишь отправлять деньги для того, чтобы еще сильнее затянуть региональный конфликт.
Я бы хотел, чтобы граждане Германии помогли Бербок думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. Складывается ощущение, что она все время думает о Путине.
один из пользователь
Еще один пользователь соцсетей отметил, что "Оеа безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?".
Бербок предложила создать механизм ООН для расследования нарушений прав человека в Иране.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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