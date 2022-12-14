Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Бербок за слова о действиях Путина

Анналена Бербок считает, что Владимир Путин хочет "сломить украинцев" этой зимой.

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали главу министерства по иностранным делам Германии Анналену Бербок за слова о действиях российского президента Владимира Путина. Ранее на донорской конференции в Париже, посвященной решению украинского кризиса, чиновница отметила, что ФРГ предоставит киевскому режиму дополнительно еще 50миллионов евро на помощь народу в зимний период. Она заметила, что глава РФ планирует "сломить украинцев". Комментаторы обвинил дипломата из Берлина в лицемерии, так как она отказывается заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров. Они пояснили, что немцы лишь отправлять деньги для того, чтобы еще сильнее затянуть региональный конфликт.

Я бы хотел, чтобы граждане Германии помогли Бербок думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. Складывается ощущение, что она все время думает о Путине. один из пользователь

Еще один пользователь соцсетей отметил, что "Оеа безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?".

Бербок предложила создать механизм ООН для расследования нарушений прав человека в Иране.

Фото и видео: YouTube / phoenix