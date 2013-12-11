Бербок предложила создать механизм ООН для расследования нарушений прав человека в Иране

Глава МИД Германии рассказала о необходимости защитить права человека в Иране.

Министр внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок предложила в Женеве на специальной сессии Всемирной организации, посвященной правам человека, создать механизм ООН для расследования нарушений прав человека в Иране. По мнению чиновницы, речь должна вестись о формировании независимой и беспристрастной структуры. Министр по иностранным делам ФРГ отметила, что западное сообщество неоднократно обращалось к властям Тегерана с призывами остановить насилие против активистов, принимающих участие в мирных акциях. Также страны надеялись на освобождение из-под стражи всех задержанных граждан, выступающих за протесты. Бербок пояснила, что в Иране по-прежнему отказывают предоставить Специальному докладчику ООН доступ на территорию государства.

Вот почему сейчас мы предлагаем создать независимый и беспристрастный механизм ООН для расследования этих нарушений прав человека. Чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности. Анналена Бербок, глава МИД Ирана

Напомним, что специальная сессия СПЧ созвана по инициативе Германии и Исландии. Выступившая на ней представитель исламской республики расценила данную инициативу как политически мотивированную.

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Фото и видео: YouTube / DW News