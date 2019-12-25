Пользователей китайской соцсети Weibo возмутило видео с пытками российских военнопленных

Кадры с "военными преступлениями" ВСУ возмутили ли иностранцев.

Пользователей китайской социальной сети Weibo возмутило видео с пытками российских военнопленных. Ранее ролик появился в Интернете и вызвал бурю комментариев. По мнению иностранцев из КНР, действия в отношении российских солдат - поведение нацистов. Автор видео, размещенного в публичном доступе 27 марта, уточнил, что на нем засняты действия представителей ВСУ по отношению к пленным Луганской и Донецкой народных республик, а также российских военнослужащих. Он не стал говорить о точном месте и времени проводимых съемок.

Большинство китайских интернет-пользователей резко негативно осудили действия украинских военных на видео. По мнению зарубежных граждан, показанное на ролике поведение нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Они считают, что такое действия попадают под категорию военных преступлений.

Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?

комментарий пользователя набрал свыше 960 лайков

Еще один комментатор заметил, что если на видео показаны не нацисты, то "кто же тогда". Более 400 лайков набрал комментарий пользователя, который задался вопросом в соцсети: "А как же Женевская конвенция?".

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Фото: Pixabay.com

