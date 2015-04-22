МО РФ: подразделения ВДВ совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды

Десант уничтожил разведывательный и ударный беспилотники ВСУ.

В российском министерстве по обороны рассказали о том, что подразделения ВДВ сил РФ совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды. Соответствующая информация размещена в социальных сетях военного ведомства. Там же показан ролик с доказательством слов. В рамках мероприятий, личный состав десанта по наведенному понтонному мосту продолжит движение в запланированный район.

Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй - разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарища. пресс-служба Минобороны РФ, командир боевой машины Алексей

Известно, что во время движения сид ВДВ России радиолокационной станцией мобильного зенитного ракетного комплекса "Стрела" выявлены разведывательный и боевой беспилотные летательные аппараты украинских националистов. По ним был произведен огонь. Все дроны оказались ликвидированы.

МО РФ показало кадры уничтожения "Пиона" ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России