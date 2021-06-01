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МО РФ показало кадры уничтожения "Пиона" ВСУ

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Самоходная артиллерийская установка ликвидирована дронами России.

МО РФ показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской системы ВСУ 2С-7 "Пион". Ролик размещен в социальных сетях министерства по обороне России. Военнослужащие продемонстрировали видео, на котором фиксируется ликвидация самоходной артиллерийской установки противника за счет высокоточного удара. Известно, что вооружение имеет калибр 203-мм. ВС РФ нанесли удар оружием большой мощности. После этого украинская техника воспламенилась.

Занятие скрытой огневой позиции в лесном массиве системы ВСУ обнаружили операторы беспилотного летательного аппарата, после чего по указанным координатам был нанесён удар высокоточным ракетным вооружением.

пресс-служба Минобороны РФ 

По данным Минобороны, в результате точного попадания самоходная артиллерийская установка и возимый боекомплект к ней были уничтожены.

МО РФ: спецоперация на Украине проводится строго по утвержденному плану.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: артиллерия, всу, минобороны, пион
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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