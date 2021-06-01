МО РФ показало кадры уничтожения "Пиона" ВСУ

Самоходная артиллерийская установка ликвидирована дронами России.

МО РФ показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской системы ВСУ 2С-7 "Пион". Ролик размещен в социальных сетях министерства по обороне России. Военнослужащие продемонстрировали видео, на котором фиксируется ликвидация самоходной артиллерийской установки противника за счет высокоточного удара. Известно, что вооружение имеет калибр 203-мм. ВС РФ нанесли удар оружием большой мощности. После этого украинская техника воспламенилась.

Занятие скрытой огневой позиции в лесном массиве системы ВСУ обнаружили операторы беспилотного летательного аппарата, после чего по указанным координатам был нанесён удар высокоточным ракетным вооружением. пресс-служба Минобороны РФ

По данным Минобороны, в результате точного попадания самоходная артиллерийская установка и возимый боекомплект к ней были уничтожены.

МО РФ: спецоперация на Украине проводится строго по утвержденному плану.

Фото и видео: Минобороны России

