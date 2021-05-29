МО РФ: спецоперация на Украине проводится строго по утвержденному плану

Игорь Конашенков заметил, что армия избегает напрасных жертв мирного населения Украины.

В российском министерстве по обороне заявили, что специальная военная операция на Украине проводится строго по утвержденному плану. Таким мнением с журналистами во время регулярного вечернего брифинга поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что для Вооруженных сил РФ приоритетом является исключение напрасных жертв среди гражданского населения.

Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану. Безусловным приоритетом действий российских вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель военного ведомства добавил, что высокоточными средствами силами ВС РФ избирательно и аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, а также боевая техника и вооружение, арсеналы и склады с боеприпасами и материальным имуществом противника.

Минобороны России кадры уничтожения артиллерийских орудий ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России